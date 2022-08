Au premier jour de trêve, les Gazaouis pansent leurs plaies et pleurent leurs morts

Reportage

Au premier jour de la trêve, lundi 8 août, la vie a repris dans les rues de l’enclave côtière. Mais les habitants se retrouvent près des familles des victimes qui pleurent leurs morts, ou près de ceux qui ont tout perdu, devant les débris de leurs maisons.

Publicité Lire la suite

Avec notre envoyée spéciale à Gaza, Alice Froussard

Dans le quartier Al-Rimal, ce quartier résidentiel chic à l’ouest de la ville de Gaza, des enfants jouent, des passants prennent des photos et des hommes boivent du café devant la maison de la famille Khalifa, réduite à l’état de gravats.

De cet immeuble de trois étages, il n’y a plus grand-chose. Seulement des décombres, une montagne de sable, et tout ce qui est partiellement debout manque de s’effondrer. C’était là où vivait Ghadra Khalifa, 62 ans.

« On a littéralement quitté la maison pieds nus. Nous avons tout laissé derrière nous, tout ce qui nous appartient, même nos téléphones. Tout était dans la maison quand on a dû partir. J’ai dû acheter un habit de prière, juste parce que je n’ai plus aucun vêtement. »

Elle raconte les cinq minutes avant que l’armée israélienne ne bombarde sa maison : le stress, la peur. Depuis, elle, ses quatre enfants, et ses petits enfants vivent chez sa sœur. « Nous, à Gaza, nous n’avons pas de travail, nous avons un blocus, nous n’avons pas d’électricité et nous avons tout perdu. Et nous sommes des civils. Nous n’avons rien à voir avec n’importe quel groupe politique ici. »

« Vivre en paix »

Essam Haboush, lui, est le gérant d’une des trois échoppes du rez-de-chaussée de l’immeuble, réduites à l’état de gravats. Il ne sait pas comment il va s’en sortir financièrement. « Je sais que je ne suis ni le premier ni le dernier, mais je veux demander à la communauté internationale de me donner une nouvelle boutique pour travailler. C’est la seule chose que je demande. » Il le précise : « Nous n’avons pas de rêves à Gaza, il n’y en a pas. Nous voulons juste vivre en paix. »

Entre le début de l'opération israélienne vendredi et dimanche soir, 46 Palestiniens, dont 16 enfants, sont morts et 360 ont été blessés, selon le ministère de la Santé à Gaza. Dans le nord de la bande de Gaza, à Beit Hanoun, une fillette de 9 ans a succombé à ses blessures ce lundi : Haneen Abu Qaida. Elle est morte à 11 heures, après avoir été grièvement blessée aux jambes, d’une frappe israélienne qui avait visé une voiture.

« Nous allions célébrer un mariage : on devait emmener la mariée de sa maison à la nôtre, on a fait quelques chants et danses traditionnelles, raconte son oncle Yousef Abu Qaida, 46 ans. Quand on est arrivé, la mère du marié était là, elle allait rentrer dans une voiture, à un mètre de la porte. Et la voiture a été visée. La frappe a tué la mère du marié immédiatement, il y a eu 5 blessés. Tous, des enfants, pas plus de 9 ans. Israël est un État moderne : ils ont une armée expérimentée, des drones, des avions qui permettent de voir exactement ce qu’ils vont bombarder. Ils savent très bien sur qui ils tirent, ils savent très bien qui ils tuent. Alors que nous ne sommes que des personnes normales, nous devrions avoir le droit de vivre. »

Certains immeubles sont toujours détruits, ils n'ont même pas été reconstruits. Quelque part, nous avons toujours affaire aux conséquences de 2014 et de 2021... les conséquences de ces offensives. Vous pouvez croiser ici quelqu'un de 15 ans qui a déjà été témoin de cinq, six conflits dans cette toute petite partie du monde. Raji Sourani, directeur général de l'ONG Palestinian Center for Human Rights Camille Marigaux

► À lire aussi Gaza: une trêve précaire entre Israël et le Jihad islamique

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne