Avec la trêve, Gaza soigne ses enfants blessés par les bombardements

Reportage

À Gaza, la vie ne reprend qu'en apparence, malgré la trêve entrée en vigueur dimanche 7 août dans la soirée, après une nouvelle flambée de violence entre Israël et le Jihad islamique palestinien. Il y a 46 morts côté palestiniens, avec des civils, dont des enfants, un bilan nié par Israël, et d'importantes destructions dans l’enclave paupérisée sous blocus. Certains ont tout perdu.

Publicité Lire la suite

Avec notre envoyée spéciale à Gaza, Alice Froussard

À l’hôpital al-Shifa, beaucoup d’enfants sur les lits attendent des opérations ou des transferts vers un hôpital hors de l'enclave côtière. Les familles se pressent à leurs côtés, tentant de les réconforter, se désolant de la situation et des pénuries à l'hôpital.

La moitié de son corps est caché sous une couverture et ses deux jambes entièrement recouvertes de pansements. Sur ce lit d’hôpital, Ismail Sabbah, 11 ans, grièvement blessé : « Mes pieds et mes jambes me font très mal. On était en train de prier avant d’aller jouer avec mes amis, dehors, quand on a été visé par un bombardement. Quelqu’un nous a sauvés, évacués… il nous a emmenés en voiture à un premier hôpital puis on a été transféré ici. »

Manque de matériel

À chaque mouvement, Ismail se tord de douleur, il espère sortir de l’hôpital dans une semaine, mais selon les médecins, tout dépendra de sa future opération. À ses côtés, sa grand-mère, qui prie pour que tout se passe comme prévu, qu’Ismail retourne à l’école dans l’année, et son oncle, Sakher Sabbah, qui s’inquiète du manque de moyen de l’hôpital : « On espère que l’hôpital pourra lui apporter tous les soins dont il a besoin, qu’on lui donnera des médicaments en continu. Nous, on ne peut pas se permettre de les acheter dehors, même si c’est moi, ou son père, ou quelqu’un d’autre, c’est si cher, nous n’avons pas les moyens… et on ne sait pas combien de temps, il en faudra. Dieu seul sait quand il sera guéri… »

Déjà, en temps normal, le principal hôpital de Gaza manque de tout : d’espace, de matériel, de lits de soins intensifs et de médicaments, « mais avec cet afflux de blessés les derniers jours, raconte un médecin, la situation est dramatique ».

♦ Fin des bombardements, mais un avenir toujours bouché Pendant ce temps-là, il y avait du monde mardi sur la plage de Gaza en fin d’après-midi : des familles avec des enfants, des adolescents, des personnes plus âgées. Les habitants confient qu'après trois jours enfermés ce week-end avec les bombardements, la peur, le stress, cette sortie est comme une bouffée d’air frais, un semblant de liberté. Semblant, car tous nous parlent du blocus qui dure depuis 15 ans, de la situation économique catastrophique. Un vendeur ambulant nous dit qu’il ne trouve pas d’autre emploi. Un pêcheur raconte à quel point il ne peut pas réparer son bateau à cause des matériaux interdits d’exportation par Israël et explique qu’il ne peut pas pêcher aussi loin qu’il le voudrait. Une jeune diplômée en mathématiques explique de son côté qu’elle aimerait un autre futur pour ses enfants. D’autres évoquent leur manque d’espoir face à la reconstruction. Et après les trois jours de bombardement, tous se posent la même question : jusqu'à quand pourrons-nous vivre ici ? « Mais c’est impossible de partir » confient les habitants, « et quand bien même, où irait-on ? »

►À lire aussi : Au premier jour de trêve, les Gazaouis pansent leurs plaies et pleurent leurs morts

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne