En Syrie, la ville de Tafas sous les bombes du régime

La ville de Tafas, dans le sud de la Syrie, fait face à des bombardements menés par l'armée. Les forces loyales au régime de Bachar el-Assad ont lancé l'offensive fin juillet, et intensifiées leurs attaques ce mercredi.

Depuis quatre ans, le régime syrien est à nouveau maître du sud du pays. Mais dans ce fief de la révolution, certains groupes font de la résistance. Et quelques localités, comme Tafas, une ville de 45 000 habitants située dans la province de Deraa, le berceau de la révolution contre Bachar el-Assad, échappent encore au plein contrôle de Damas. Début juillet, les troupes loyalistes ont commencé à déployer des renforts dans la région, dénonçant une recrudescence d'attaques les visant.

Les forces de sécurité ont demandé la reddition de certaines personnes accusées d'être liées à ces assauts. N'obtenant pas satisfaction, elles ont commencé à bombarder les alentours de Tafas et à isoler la ville. Au bout de quelques jours, un accord semblait avoir été trouvé. Les personnes recherchées devaient quitter Tafas, et l'armée était censée se retirer. Mais l'entente n'a pas tenu et les combats ont repris.

Ce mercredi, les tanks de l'armée syrienne ont intensifié leurs bombardements sur certains quartiers de Tafas. Pour l'heure, les soldats n'ont pas pu entrer dans la ville. Mais les agriculteurs ne peuvent plus accéder à leurs champs. Et ces opérations ont entraîné d'importants mouvements de population, certains habitants fuyant les zones bombardées vers des quartiers considérés comme plus sûrs.

