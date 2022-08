Israël: Benyamin Netanyahu remporte les primaires au sein du Likoud

Israël va vivre ses cinquièmes élections législatives en moins de trois ans dans 81 jours. Le Likoud a organisé des primaires et Benyamin Netanyahu ressort grand vainqueur de cette consultation en interne.

Avec notre correspondant à Jérusalem, Michel Paul

C’est la victoire du clan des « bibistes », les pro-Netanyahu au sein de son parti, le Likoud. Le taux de participation a été élevé dans la chaleur du mois d'août et 58%, soit quelque 80 000 membres du parti, ont choisi une liste électorale pour le Likoud à l’image de son chef.

Le maître absolu

Faute de rivaux, la présidence de Benyamin Netanyahu n’était pas remise en jeu. On trouve six loyalistes dans le « top dix » de la liste. Beaucoup de jeunes, pour la plupart inconnus. Plusieurs anciennes grandes figures du parti ont été reléguées en fin de liste, certains avec peu de chance d’être élus le 1er novembre 2022. Les commentateurs le soulignent : ni son procès pour corruption et abus de confiance, ni sa traversée du désert politique depuis un an ne remettent en question son leadership. Benyamin Netanyahu reste le maître absolu du Likoud.

Le parti d'un seul homme

Le Likoud est devenu le parti d'un seul homme, un « Bibistan », proclament ses détracteurs. Mais selon les sondages de cette fin de semaine, la situation demeure inchangée. Les deux grands blocs politiques se retrouvent dos à dos sans possibilité de former une coalition viable.

►À écouter aussi : Livre International - «Les Années Netanyahou – Le grand virage d’Israël», de Jacques Bendelac

