L'Irak va doubler ses envois de pétrole au Liban

L’Irak a accepté de renouveler pour un an l’accord de livraison d’hydrocarbure au Liban, a annoncé le service de presse du Premier ministre libanais Nagib Mikati. Le fuel irakien est la seule source pour alimenter les centrales électriques libanaises, ce qui permet de fournir quelques petites heures de courant par jour. L’accord a été renégocié par le directeur de la Sûreté générale, Abbas Ibrahim, et le Premier ministre irakien. Les deux hommes sont liés d’amitié depuis l’époque ou Moustapha Kazimi dirigeait les services de renseignements irakiens.

Avec notre correspondant à Beyrouth, Paul Khalifeh

L’annonce du renouvellement de l’accord de troc en vertu duquel l’Irak fournit du fuel au Liban intervient deux semaines avant le black-out total annoncé par les autorités libanaises pour le 25 août. L’Irak s’engage à fournir au Liban pendant une année un million de tonnes de carburant payé en livres libanaises, en services médicaux et en produits agricoles.

Une production de 250 mégawatts

Le carburant irakien est ensuite échangé sur le marché mondial en fuel compatible avec les centrales libanaises conformément à un appel d’offre. Sans le carburant irakien fourni depuis septembre dernier, le Liban serait plongé dans un black-out total. Cette source unique de carburant permet de produire 250 mégawatts, soit 10% des besoins du pays, de quoi fournir une à deux heures d’électricité par jour seulement.

Le reste provient de générateurs privés dont les coûts élevés ne sont plus à la portée d’une bonne partie de la population. Un projet d’acheminement de gaz égyptien et d’électricité de Jordanie via la Syrie, annoncé il y a un an par l’ambassadrice des États-Unis au Liban, pour contrer la livraison de mazout gratuit par l’Iran, n’est toujours pas entré en vigueur.

Il bute sur des obstacles politiques liés aux sanctions imposées à la Syrie, et administratifs, relatifs aux conditions de financement posées par la Banque mondiale.

