Attentat aux JO de Munich en 1972: les familles israéliennes boycottent les commémorations

Mémorial dédié aux 11 athlètes assassinés à Munich en 1972. Reuters

C’était le 5 septembre 1972 pendant les Jeux olympiques de Munich en Allemagne. Huit membres de l'organisation terroriste palestinienne Septembre noir pénétraient dans un appartement de la délégation israélienne, tuant deux athlètes israéliens et prenant neuf autres membres de la délégation en otage, dans l'espoir de les échanger contre 232 prisonniers palestiniens. En fin de compte, tous les athlètes israéliens étaient tués. Un dénouement sanglant dont les autorités ouest-allemandes ont été tenues en partie responsables. Et le contentieux entre les autorités allemandes et les familles des victimes n'est toujours pas réglé.