Iran: la minorité religieuse baha'ie, l'éternel «bouc émissaire» du régime

La République islamique d'Iran cible de nouveau la minorité religieuse baha'ie. Maisons détruites, emprisonnements arbitraires, campagnes de diffamation, le régime de Téhéran se déchaîne encore une fois contre ses boucs émissaires favoris, mais la population n'est pas dupe.

Des maisons détruites arbitrairement, des terres agricoles confisquées, une cinquantaine de perquisitions, des arrestations à la volée et un retour en prison pour des dirigeants. Il y aurait eu au moins 125 faits de ce type entre le 31 juillet et le 10 août. Toutes visent la minorité religieuse baha'ie en Iran, la plus importante communauté non musulmane du pays, qui rassemble plus de 300 000 individus dans le pays. « L'Iran est le seul endroit dans le monde où la persécution des baha'is est vraiment systématique et organisée par le gouvernement », soupire Diane Alai, représentante de la communauté internationale baha'ie auprès des Nations unies à Genève.

Plus de 52 perquisitions ont été réalisées dès le 31 juillet, et des arrestations la semaine suivante. Les destructions de maisons (lien en persan) se sont déroulées le 2 août dans le nord du pays, à Roshan Kouh, petit village peuplé principalement de baha'is dans la province de Mazandaran. Selon Diane Alai, « 200 agents ont été chargés par les autorités gouvernementales ou locales de bloquer tout accès à ce village et ont commencé à détruire les maisons qui appartenaient aux baha'is. À la fin de cette journée, il y a eu six maisons détruites et 20 hectares de propriété appartenant aux baha'is qui ont été confisquées. »

Now at least 125 reported instances of Baha'i

persecution in #Iran in just 10 days, up from 52 last week. Numbers increasing by the hour. Arrested, imprisoned, properties raided, belongings confiscated, denied access to university, homes destroyed and

lands seized. #BahaiRights pic.twitter.com/NXmCuW7rKK — Diane Alai (@DianeAlai) August 10, 2022

Le 7 août, deux femmes et un homme, Mahvash Sabet, Fariba Kamalabadi et Afif Naimi ont été arrêtés à Téhéran et à Karaj, accusés d'être des dirigeants baha'is. « Ce ne sont pas des dirigeants au sens religieux du terme, c'est juste qu'il y a une communauté, donc sur le plan social, il faut qu'il y ait une organisation. C'est pour ça qu'ils ont été à nouveau arrêtés, alors qu'ils ont déjà passé dix années en prison », détaille Karim Lahidji, président de la Ligue iranienne des droits de l'homme en Iran, basée à Paris. Les trois risquent de nouveau dix années de prison, « pour avoir administré illégalement les affaires des baha'is », précise la justice iranienne.

Détourner l'attention

Depuis 1979 et la révolution islamique, des vagues régulières de répression s'abattent sur les croyants de cette religion monothéiste née il y a moins de deux siècles, en fonction du contexte politique et économique interne. « Chaque fois qu'il y a une tension, et c'est le cas actuellement au sein de la société iranienne, avec une inflation de plus de 50 %, avec la cherté de la vie, avec le manque d'eau dû à la sécheresse…, il faut trouver des boucs émissaires sur les plans politique et religieux : ce sont les baha'is », dénonce Karim Lahidji.

Religieusement, les baha'is ne sont pas reconnus en Iran. Leur prophète, Bahá’u’lláh, est mort en 1892 à Acre, alors sous domination de l'empire ottoman. Or, d'après le Coran, Mahomet était le dernier prophète. Le pouvoir théocratique iranien ne peut donc tolérer une religion qui va à l'encontre du Coran, qui plus est promotrice d'égalité des sexes et de tolérance envers tous, sans distinction de croyance, d'ethnie ou de couleur de peau.

Une vue des jardins en terrasses du Centre mondial baha'i dans la ville portuaire de Haïfa, le 24 octobre 2007. AFP - JACK GUEZ

Politiquement, ensuite, parce que les sites de pèlerinages des baha'is sont désormais situés sur le territoire israélien à Haïfa et Acre. Un hasard de l'histoire : ce n'était pas le cas au début de la religion baha'ie, Israël n'étant né qu'en 1948. « C’est un prétexte pour les autorités iraniennes d'accuser une vieille femme, qui n'est peut-être même pas sortie de son village d'être un espion d'Israël, et de lui détruire sa maison », dénonce Diane Alai.

Soutien national et international

La population iranienne n'est que très peu réceptive à ses accusations contre les baha'is, expliquent Karim Lahidji et Diane Alai. D'un côté, la société civile engagée, bien entendu, qui dénonce les attaques incessantes contre les baha'is. « Soixante-dix défenseurs des droits de l'homme ont signé une lettre ouverte pour soutenir les baha'is et certains même de l'intérieur de l'Iran. D'autres défenseurs des droits de l'homme comme madame Shirin Ebadi, prix Nobel de la paix, et madame Mehrangiz Kar, avocate et militante des droits de l'homme, ont aussi fait une déclaration », détaille la représentante de la communauté internationale baha'ie auprès des Nations unies. Certaines personnalités de la diaspora apportent constamment leur soutien à la communauté baha'ie, à l'instar de Reza Pahlavi.

From its first days in 1979, the regime in #Iran has libeled Iranian #Bahais as spies, confiscated their property, destroyed their homes and businesses, denied them education, jailed and executed them, and razed their graves. This happens every day.



The world must finally act. https://t.co/0OLCB1BOMH — Reza Pahlavi (@PahlaviReza) August 3, 2022

Et ces dénonciations ne se limitent pas aux seuls défenseurs des droits de l'homme et aux personnalités de la diaspora. Les Iraniens sont nombreux à dénoncer les atteintes aux baha'is, dont certains sont des voisins, des amis. « ll y a toute une vague de soutien de la part des Iraniens qui ne sont pas forcément défenseurs de droits de l'homme, mais qui connaissent les baha'is qui simplement disent sur les réseaux : "moi, mon voisin baha'i est quelqu'un de très bien, je ne vois pas pourquoi on vient les embêter" », affirme Diane Alai. En effet, dans une lettre, des habitants de Roshan Kouh et des villages environnants témoignent que les baha'is y pratiquent l'agriculture depuis des générations, plus de 100 ans et qu'ils ont été expropriés de leurs terres de manière illégale.

Inhabitants of #Roshankouh & surrounding villages testify that the #Bahais have been farming there for generations - over 100 years - their lands were expropriated by the Natural Resources Department of Sari on 24 Oct 2020 without knowledge of the owners.https://t.co/gnMVlgaBn2 pic.twitter.com/3QmIp0mUiT — Archive Of Baha’i Persecution (‌اسناد بهائی‌ستیزی) (@PersecutionIran) August 8, 2022

De toute façon, pour Karim Lahidji, la majorité des Iraniens sont hostiles au régime. « Je ne vous parle pas de ces 15 et 20 % d'Iraniens considérés comme toujours fidèles du régime, membres de l'armée, des organisations politiques, mais je parle des autres, qui vivent dans la capitale, les grandes villes ou dans les villages, qui sont très méfiants à l'égard des médias officiels et de la propagande gouvernementale », soutient l'avocat d'origine iranienne.

Les réactions ont également été vives à l'international. Des autorités gouvernementales aux États-Unis, Royaume-Uni, Canada, Luxembourg, Brésil, ou encore l'Allemagne ont condamné les atteintes aux baha'is. Plus de trente organisations et défenseurs de droits de l'homme ont également écrit une lettre ouverte au président Joe Biden pour lui demander de condamner ces persécutions.

