Égypte: des dizaines de morts dans l’incendie d’une église au Caire

Un incendie déclenché ce dimanche 14 août durant une messe dans une église d'un quartier populaire du Caire a fait 41 morts, endeuillant la plus importante communauté chrétienne du Moyen-Orient avec 10 à 15 des 103 millions d'Égyptiens.

Publicité Lire la suite

« Le climatiseur d'une salle de classe au deuxième étage du bâtiment où se trouve l'église est tombé en panne et a dégagé une grande quantité de fumée, qui a été la cause principale des blessures et des décès », explique le ministère de l'Intérieur.

L'église Abou Sifine ne ressemble pas à une église, raconte Alexandre Buccianti, notre correspondant au Caire. Nommée d'après le saint-Mercure de Césarée révéré par les Coptes, elle est coincée dans une ruelle très étroite du quartier populaire d'Imbaba. Quelque 5 000 personnes y étaient réunies ce dimanche.

L'un des camions de pompiers qui s'y activait encombrait quasiment toute la largeur de la rue de ce secteur densément peuplé de la rive gauche du Nil.

L'église est au rez-de-chaussée d'un immeuble, séparé d'à peine quelques mètres par un vis-à-vis, surmonté d'une croix et abritant également un centre de services sociaux, a constaté un photographe de l'AFP sur place.

Les secours mobilisés rapidement

Le parquet a annoncé avoir ouvert une enquête et envoyé sur place une équipe, tandis que le ministère de la Santé a indiqué avoir dépêché plusieurs dizaines d'ambulances.

Car très rapidement, le président Abdel Fattah al-Sissi a annoncé avoir « mobilisé l'ensemble des services de l'État pour que toutes les mesures soient prises ». M. Sissi a également annoncé avoir « présenté ses condoléances par téléphone » au pape copte Tawadros II, à la tête de la communauté chrétienne d'Égypte depuis 2012.

Lundi 8 août déjà, une église avait pris feu à Heliopolis, quartier cossu de l'est du Caire, sans faire de morts ou de blessés.

(et avec agences)

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne