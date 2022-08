Liban: un braqueur qui a voulu se faire justice lui-même considéré comme un héros

Un braqueur de banque, considéré comme un héros au Liban, poursuit une grève de la faim pour protester contre son arrestation. Bassam Cheikh Hussein avait pris en otage jeudi 11 août des employés et des clients d’une banque pour exiger le retrait de ses épargnes bloquées. L’incident très médiatisé s’était terminé par le versement de 15% de ses économies, la libération des otages et une promesse qu’il ne serait pas arrêté.

Avec notre correspondant à Beyrouth, Paul Khalifeh

Bien qu’il ait utilisé une arme à feu et menacé d’incendier une agence bancaire où il avait pris en otages des employés et des clients, Bassam Cheikh Hussein suscite la sympathie d’une bonne partie de l’opinion publique au Liban. Ce père de famille d’une quarantaine d’année a entamé dimanche sa deuxième journée de grève de la faim pour protester contre son arrestation. Sa famille et des proches ont manifesté pour réclamer sa libération, accusant les forces de l’ordre de n’avoir pas tenu la promesse de le laisser en liberté.

Incarnation du désespoir des Libanais

Bassam Cheikh Hussein incarne le désespoir de centaines de milliers de déposants dont les économies ont perdu les deux tiers de leur valeur et qui n’ont plus accès à leurs épargnes en raison des restrictions bancaires. Le braqueur est accusé d’avoir voulu se faire justice lui-même, en exigeant par la force des armes que ses économies lui soient restituées pour payer les frais médicaux de son père malade.

Son sort sera fixé mardi 16 août. Mais la tâche du procureur ne sera pas facile : s’il choisit la sévérité, il risque de provoquer la colère d’une partie des Libanais pour qui Bassam Cheikh Hussein est un héros. Si le parquet fait preuve de clémence, il craint d’encourager d’autres déposants à suivre son exemple.

