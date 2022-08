Afghanistan: les objectifs de la stratégie russe dans son dialogue avec Kaboul

Des combattants talibans montent la garde à un poste de contrôle à Herat, ce lundi 15 août 2022. Les combattants talibans ont scandé des slogans de victoire à côté de l'ambassade des États-Unis à Kaboul, pour le premier anniversaire de leur retour au pouvoir en Afghanistan. AFP - MOHSIN KARIMI

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Un an après la chute de Kaboul et l'arrivée au pouvoir des talibans en Afghanistan, une délégation talibane du ministère de l'Industrie et du commerce est arrivée ce lundi 15 août à Moscou. Bien que la Russie n'ait pas officiellement reconnu ce gouvernement, tout comme l'ensemble de la communauté internationale, à l'exception du Pakistan, de l'Arabie saoudite et des Émirats arabes unis, la Russie demeure l'un des rares pays à vouloir, coûte que coûte, maintenir le dialogue avec le mouvement fondamentaliste. Cette stratégie vise plusieurs objectifs.