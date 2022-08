Israël et la Turquie rétablissent leurs relations diplomatiques: quid des Palestiniens?

Le président turc Recep Tayyip Erdogan, lors d'une visite à Sotchi, en Russie, le 5 août 2022 (photo d'illustration). AP - Vyacheslav Prokofyev

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Après plus d'une décennie de rupture, Israël et la Turquie ont annoncé ce mercredi 17 août le rétablissement complet de leurs relations diplomatiques et le retour des ambassadeurs dans les deux pays. « Un atout important pour la stabilité régionale, et de nouvelles opportunités économiques pour les citoyens d'Israël », a immédiatement réagi le Premier ministre israélien, Yaïr Lapid, dans un communiqué. Quid des Palestiniens ?