Entretien

Arabie saoudite: «Réhabiliter Mohamed ben Salman ouvre la voie à la répression»

Le prince héritier saoudien Mohammed ben Salman, le 14 décembre 2021 à Riyad en Arabie saoudite. © Bandar Aljaloud/AP

Texte par : Nicolas Falez Suivre 3 mn

Militante saoudienne des droits humains au sein de l’organisation ALQST, Lina al-Athloul évoque la condamnation à 34 ans de prison de Salma al-Chehab, arrêtée et jugée pour avoir signé des tweets en soutien aux droits des femmes et aux prisonniers politiques dans le royaume. Lina al-Athloul est la sœur de Loujain al-Athloul, qui a passé près de trois ans en prison et reste sous le coup d’une interdiction de quitter l’Arabie saoudite.