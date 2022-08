L'Irak rapatrie en masse des familles de jihadistes de l'EI détenues dans le camp d'al-Hol

Une délégation officielle irakienne a inscrit ce jeudi les noms de plusieurs dizaines de familles de combattants du groupe État islamique du camp d’al-Hol, dans le nord-est de la Syrie, en prévision de leur rapatriement en Irak dans les prochains jours, selon l’Observatoire syrien des droits de l’homme. Il s’agit du quatrième rapatriement de ressortissants irakiens depuis le début de l’année 2022.

Avec notre correspondant régional, Paul Khalifeh

Plus de 600 personnes parmi les familles de jihadistes du groupe État islamique seront rapatriées en Irak. Depuis le début de l’année, près de 3 000 femmes et enfants irakiens sont rentrés dans leur pays dans le cadre d’un accord entre Bagdad et l’administration autonome kurde, qui gère le camp d’al-Hol, situé au sud de la province de Hassaké, dans le nord-est de la Syrie. Les familles de combattants de l’EI ont été rassemblées dans cet immense camp qui abrite actuellement 60 000 personnes d’une vingtaine de nationalités, dont une majorité de Syriens et d’Irakiens.

L’Irak est le seul pays à avoir entamé le rapatriement massif de ses ressortissants, comme le souhaitent les autorités kurdes. Depuis le début de cette année, 600 Syriens seulement ont pu regagner leurs villes et leurs villages. Des milliers d’autres sont toujours retenus dans ce camp où le groupe État islamique fait régner la terreur.

Trente personnes, soupçonnées de coopérer avec les administrateurs du camp ou avec des ONG étrangères, ont été tuées ces huit derniers mois, rapporte l’Observatoire syrien des droits de l’homme. La plupart des pays occidentaux refusent de rapatrier systématiquement leurs ressortissants. Début juillet, la France avait accueilli 35 mineurs et 16 femmes de nationalité française, rompant ainsi avec la politique du « cas par cas ».

