Syrie: au moins 21 civils dont des enfants tués dans des bombardements

21 civils ont été tués vendredi dans la ville d’al-Bab, au nord-est d’Alep dans une frappe attribuée à l’armée syrienne par l’Observatoire syrien des droits de l’homme (OSDH). Trente-cinq autres personnes ont été blessées. Quatre enfants avaient trouvé la mort jeudi soir dans un bombardement turc contre une région tenue par les milices kurdes dans la province de Hassaké.

Avec notre correspondant régional, Paul Khalifeh

Des images tournées à al-Bab montrent des corps ensanglantés au milieu d'étals de fruits et de légumes et des secouristes évacuant des blessés. L’Observatoire syrien des droits de l’homme rapporte que l’artillerie de l’armée gouvernementale a pilonné des zones résidentielles et un marché, en représailles à la mort de 17 soldats dans une attaque aérienne turque, le 16 août, à l’ouest de la ville kurde de Kobane.

Un porte-parole des Forces démocratiques syriennes, les FDS, dominées par les milices kurdes, a nié toute implication de cette coalition soutenue par les Américains dans ce carnage. Quelques heures plus tôt, les FDS ont annoncé la mort de quatre enfants dans un bombardement turc près de la ville de Hassaké, à l’extrême nord-est de la Syrie.

Vers une intervention turque dans le nord de la Syrie ?

Cette recrudescence de la violence traduit les fortes tensions dans le nord de la Syrie entre l’armée turque et ses supplétifs syriens d’un côté, les troupes gouvernementales syriennes et les milices kurdes de l’autre. L’option d’une opération militaire turque dans le nord syrien, écartée un moment après le sommet de Téhéran, qui a réuni en juillet les président russe, turc et iranien, refait surface aujourd’hui. Ces derniers jours, l’armée syrienne a envoyé de nouveaux renforts près des lignes de front et des convois militaires russes se dirigeant vers le nord-est ont été aperçus.

