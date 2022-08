Israël: la détention de Khalil Awawdeh, un militant du Jihad islamique, suspendue

Une photo du militant palestinien Khalil Awawdeh tenue par sa femme Dalal, à Idna en Cisjordanie, le 17 août 2022. © Nasser Nasser/AP

Deux semaines après la confrontation entre le Jihad islamique à Gaza et Israël, les responsables militaires israéliens annoncent qu'ils gèlent provisoirement une mesure de détention administrative à l'encontre de Khalil Awawdeh. Ce militant de l'organisation palestinienne est en grève de la faim depuis plus de cinq mois. Il se trouve dans un hôpital israélien et les médecins affirment que son pronostic vital est engagé.