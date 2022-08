Israël augmente du nombre de permis de sortie pour les travailleurs de Gaza

Tout juste deux semaines après l'entrée en vigueur de l'accord de cessez-le-feu entre Israël et le Jihad islamique à Gaza, un signe de détente : les autorités militaires israéliennes augmentent le nombre de travailleurs palestiniens de l'enclave palestinienne autorisés à entrer en Israël.

Avec notre correspondant à Jérusalem, Michel Paul

Ce sont 1 500 permis supplémentaires qui sont attribués à des Palestiniens en provenance de la Bande de Gaza à compter de ce dimanche. Cela porte ainsi à 15 500 le nombre total de travailleurs autorisés à se rendre en Israël. Cette décision a été prise par le ministre israélien de la Défense Benny Gantz à la suite d’une évaluation sécuritaire.

Un processus qui, indique-t-on de source militaire israélienne, prendra quelques jours et est directement lié à la trêve en place depuis deux semaines entre Israël et Gaza. Selon le Cogat, l’organisme israélien chargé de l'administration civile des territoires occupés, le quota de permis de sortie accordés aux travailleurs palestiniens pourrait atteindre prochainement les 20 000. Un chiffre qui devrait comprendre, outre les ouvriers à proprement parler également, les commerçants et les hommes d’affaires de l’enclave palestinienne.

Encore loin du demi-million d'avant la seconde Intifada

Le travail extérieur est une des principales ressources économiques de la bande de Gaza. Avant la seconde Intifada en 2000 le nombre de sorties mensuelles de travailleurs palestiniens vers Israël atteignait le demi-million.

