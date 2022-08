Syrie: la région d'Idleb visée par une quinzaine de raids aériens russes

L’aviation russe a mené ce lundi une quinzaine de raids contre des positions de groupes jihadistes dans la province d’Idleb, dans le nord-ouest de la Syrie, a rapporté l’Observatoire syrien des droits de l’homme.

Avec notre correspondant régional, Paul Khalifeh

Trois chasseurs-bombardiers russes ont tiré plusieurs missiles contre des camps d’entraînement de Hayat Tahrir al-Cham, l’ancienne branche d’al-Qaïda en Syrie. L’Observatoire syrien des droits de l’homme affirme que ces positions avaient été désertées avant les raids.

Le 1er août, l’aviation russe avait bombardé des régions tenus par les jihadistes, et le 22 juillet sept civils, dont des enfants, avaient été tués dans des raids russes non loin de la frontière avec la Turquie.

Toujours autant d'activités russes

Malgré son engagement massif en Ukraine, l’armée russe maintient un niveau d’action élevé sur le terrain syrien. La base aérienne de Hmeimim, à Lattaquié, n’a pas été dégarnie et les appareils russes mènent des frappes régulières pour soutenir les opérations au sol de l’armée syrienne contre le groupe État islamique dans le désert central.

Les troupes russes ont renforcé leur présence ces derniers temps dans le nord et le nord-est, sur les lignes de front où se font face l’armée syrienne et les milices kurdes d’un côté, l’armée turque et ses supplétifs syriens de l’autre. Le déploiement militaire russe en Syrie n’a pas été allégé comme le suggérerait l’effort de guerre en Ukraine. Mais le ravitaillement des troupes est devenu plus long et plus coûteux en raison de la fermeture du détroit du Bosphore aux bâtiments de guerre.

