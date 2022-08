Égypte: cinq dirigeants arabes réunis au sommet de New Alamein

Le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi reçoit le Premier ministre irakien Mustafa al-Kadhimi à son arrivée dans la ville méditerranéenne d'Al-Alamein, en Égypte, le 22 août 2022. via REUTERS - Iraqi Prime Minister Media Offic

Cinq chefs d’État et de gouvernement arabes se sont réunis lundi 22 août dans la ville de New Alamein, sur la côte méditerranéenne égyptienne. Le mini-sommet tenu à l’invitation de Abdel Fattah al-Sissi regroupe le président des Émirats, les rois de Jordanie et du Bahreïn et le Premier ministre irakien.