Territoires palestiniens: Mahmoud Abbas à Ankara aux côtés du président turc

Avec notre correspondante à Istanbul, Céline Pierre-Magnani

Rassurer sur le soutien indéfectible de la Turquie au peuple palestinien, tel était le principal message lancé ce mardi à l'issue de la rencontre entre Mahmoud Abbas et le président turc à Ankara.

Recep Tayyip Erdogan :

Les avancées enregistrées dans nos relations avec Israël ne sont en aucun cas de nature à affecter le soutien que nous apportons à la cause palestinienne. Au contraire, et comme l'expriment également nos frères palestiniens, ces avancées permettront de faciliter la résolution de la question palestinienne et l'amélioration de la situation du peuple palestinien. Nous suivons également de près les efforts des nos frères palestiniens dans la recherche d'unité et de conciliation. Nous sommes totalement disposés à apporter notre soutien en la matière.