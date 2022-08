Égypte: augmentation significative du nombre de divorces

En Égypte, le nombre de divorces a augmenté de manière substantielle, selon l’Organisme central des statistiques. Selon les chiffres de 2021, les divorces ont augmenté de 15% par rapport à l’année précédente.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondant au Caire, Alexandre Buccianti

Il s’agit d’un record tant pour le pourcentage de divorces que pour leur nombre : 254 777 couples ont divorcé en 2021 contre 222 036 en 2020. Le nombre de mariages a, par contre stagné, à 880 000 alors que la population a augmenté de près de deux millions.

Pour la plupart des experts, la cause de l’augmentation des divorces comme de la stagnation des mariages est économique. La hausse du coût de la vie rend les mariages trop coûteux à contracter mais aussi trop coûteux à conserver. De plus en plus de divorces ont lieu moins de deux ans après le mariage.

Mais certains experts estiment que l’augmentation des cas de divorce est aussi due à une libération croissante des femmes. Les femmes divorcées sont de moins en moins frappées d’ostracisme, ce qui encourage de plus en plus d’épouses maltraitées à y recourir.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne