Face à une crise politique qui dure, les Irakiens entre lassitude et colère

De nouvelles manifestations sont prévues ce vendredi à Bagdad. Les partisans de Moqtada al-Sadr vont se réunir pour la prière de la mi-journée alors que leurs rivaux seront rassemblés à l'entrée de la zone verte, siège du gouvernement. Le chef religieux est engagé dans un combat contre les autres forces politiques chiites en vue de la désignation d’un nouveau gouvernement. Dix mois après les dernières élections législatives, l’exécutif n’a toujours pas été formé. Mais beaucoup d’Irakiens, lassés par leurs dirigeants, suivent de loin ce bras de fer.

Avec nos envoyés spéciaux à Bagdad, Bertrand Haeckler et Guilhem Delteil

Karada Dakhil est un quartier chiite plutôt libéral de Bagdad. La zone verte, siège du gouvernement, se trouve sur l’autre rive du Tigre et les deux mondes semblent ne pas se côtoyer. À Karada Dakhil, les passants ne s’intéressent pas à l’activité des partis politiques et de leurs militants.

« Aucun parti politique ne s’intéresse au bien du pays, des gens, à ce qui se passe dans le pays, commente Dania Abdelrahman, une jeune diplômée en ingénierie. Tous les partis sont là pour servir leurs propres intérêts, rien de plus. »

Désabusés ou en colère, comme Abu Ahmad qui ne veut pas donner son nom d’état civil par crainte de représailles. « Tout le peuple souhaite absolument un changement, quoi que cela coûte. Parce qu’il n’y pas de situation pire que celle dans laquelle nous sommes. Cela vous fait espérer que n’importe quoi se passe. Nous en sommes au stade que nous espérons que le diable vienne nous gouverner. Nos politiciens sont pires que des démons. »

A 22 ans, Dania Abdelrahman, elle, espère un changement plus positif. Et la jeune femme veut y croire. « Oui, j’ai de l’espoir. Surtout en regardant la jeune génération. Nous ne voulons pas de ce régime sectaire et nous sommes au courant de ce qui se passe. Peut-être que dans dix ans, on verra autre chose. »

