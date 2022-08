Philippe Germanos, l’irrésistible appel de la terre

Portrait libre

À trente ans, Philippe Germanos abandonne une carrière prometteuse dans le monde de la programmation informatique et choisit le retour vers sa terre natale.

De notre correspondant à Beyrouth,

« Au départ, ce sont des considérations familiales qui ont dicté mon choix de prendre en charge l’exploitation agricole vieille de quatre générations. Ensuite, il y a eu cet appel de la terre, qui m’a irrésistiblement attiré ». Dans son verger plantureux bordant une rivière généreuse au creux d’une vallée entourée de pics rocheux, Philippe Germanos dégage un sentiment d’apaisement, d’harmonie et de quiétude.

Il y a une dizaine d’années, il a choisi de faire le chemin inverse en quittant la ville pour la campagne. Ce célibataire disposait pourtant de tous les atouts pour prétendre à une belle carrière dans les grandes capitales de ce monde, à l’instar de milliers d’autres Libanais. Avec un diplôme en Sciences informatiques de l’Université libano-américaine au Liban et un autre de l’Insead à Paris, le marché de l’emploi lui était grand ouvert avec d’intéressantes opportunités en perspective. Il a d’ailleurs travaillé pendant 5 ans dans la branche libanaise de Murex, l’une des trois plus grandes compagnies françaises de logiciels.

« Paysan » et fier de l’être

Aujourd’hui, cet homme de 40 ans se décrit « avec fierté » comme un « fermier, un paysan, le métier le plus noble ». Pourtant, son père médecin, grand propriétaire terrien dans le village de Akoura, dans les hautes montagnes de Jbeil (Byblos) au Mont-Liban, ne l’avait jamais initié à l’agriculture. « Dans mon enfance, Akoura représentait pour moi les vacances d’été, la rivière, la famille, le rituel de la cueillette des pommes en septembre », se souvient-il.

À la mort de son père, en 2007, il se sent obligé de s’intéresser de plus près à l’exploitation familiale de pommes, de cerises et de prunes, confiée en gérance à un homme de la région. « La terre me paraissait délaissée et le rendement était assez médiocre, dit-il. Mais comme quelqu’un s’en occupait, cela n’était pas une urgence ».

Au fil du temps, son attachement à l’exploitation agricole grandit. « La terre m’a appelé, mais je n’en étais pas encore conscient, souligne-t-il. J’attendais avec impatience les week-ends et les congés pour quitter la ville, monter à Akoura, chausser mes bottes et arpenter les montagnes et les vergers ».

Cette vie partagée entre la ville et la campagne a duré 5 ans que Philippe Germanos appelle « les années d’appréhensions », qu’il met cependant à profit pour décrocher un diplôme de l’Insead à Paris.

Après ce temps d’incertitudes et de dilemmes, le jeune homme tranche en 2012 et décide de s’investir pleinement dans sa nouvelle vie. « L’appel de la terre et la beauté de la nature m’ont éloigné de mon ordinateur, explique-t-il. J’ai réalisé que la terre ne recevait pas l’attention qu’elle méritait et cela m’a perturbé ».

Des années de solitude et d’incertitudes

Ce changement de carrière à l’âge de 30 ans n’était pas le résultat d’un coup de tête ou d’une lubie. « Je me suis donné du temps pour cette transition. J’avais l’eau la plus propre, l’air le plus pur et des paysages paradisiaques. J’ai compris que je ne voulais pas rester employé toute ma vie ».

Le jeune homme abandonne le tintamarre de la ville et la carrière derrière une console pour la connectivité avec la nature et la symbiose avec la terre.

En 2012, il reprend directement en main la gestion de son patrimoine agricole. Il plante de nouveaux arbres, améliore le système d’irrigation, modernise le circuit de production et prospecte de nouveaux marchés. Malgré des résultats encourageants, Philippe Germanos reconnaît être passé par des moments difficiles. « Ça m’a pris du temps pour passer de la vie citadine à la vie rurale », confie-t-il.

Les trois premières années, il souffre de la solitude et parfois de l’incompréhension qu’il rencontre auprès de certains de ses amis. En 2014, l’effondrement du marché égyptien, principal débouché pour les pommes libanaises, et une mauvaise production ne dépassant pas 15% du volume des années précédentes constituent pour lui un « choc financier ».

Au lieu de baisser les bras, Philippe Germanos va de l’avant. « Je n’étais pas satisfait du modèle de monoculture agro-chimique nuisible à la nature, j’étais plus favorable à la permaculture », respectueuse des écosystèmes naturels et intégrant mon mode de vie à la terre.

Le concept de l’agro-tourisme

C’est à cette époque que germe dans son esprit l’idée d’un projet agro-touristique. Avec le soutien de sa mère Guita, il transforme la résidence familiale ancestrale en maison d’hôte. « Sur le plan personnel, cela me permet de diversifier mes ressources financières. Au niveau professionnel, je crée une communauté autour de la terre et j’éduque les gens à bien cultiver les champs et à vivre en montagne. », dit-il.

En 2015, Guita Bed&Bloom accueille ses deux premiers clients, un couple d’Américains venus de Jordanie pour participer à une randonnée organisée par le Lebanon Moutain Track (LMT). Philippe Germanos avait d’ailleurs compris très tôt l’importance et l’intérêt de coopérer avec cette association qui a créé des circuits de marche de montagne allant du nord au sud du Liban. Six ans plus tard, la maison d’hôte ne désemplit pas. Elle accueille des Libanais résidents ou de la diaspora, mais aussi des étrangers installés au Liban ou ailleurs. Elle reçoit des jeunes venus d’outre-mer dans le cadre du woofing, le bénévolat socio-agricole.

Entre la maison d’hôte et son exploitation agricole, Philippe Germanos a créé une douzaine d’emplois permanents, a placé Akoura sur la carte touristique nationale et a promu la cuisine traditionnelle de sa région natale.

Son prochain défi est de partager les valeurs auxquelles il croit : la simplicité, la connectivité avec la nature, la promotion des pratiques agricoles respectueuses de la terre à travers des ateliers de jardinage. Sa plus grande réalisation aura été, cependant, de montrer à toute une génération de Libanais qu’un retour à la terre, si longtemps négligée, est aussi un moyen de résister à la crise sans précédent qui a mis leur pays à genou.

Dans ces paysages paradisiaques, au cœur d’une nature généreuse, on en oublie presque que le Liban est en souffrance.

