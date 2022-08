En Méditerranée orientale, le brouillage du GPS provoque des remous dans la circulation aérienne

C’est un peu l’arroseur arrosé, ou Israël, le pays qui a inventé le navigateur Waze, qui perd le nord. Le brouillage du système de navigation par satellite GPS est de plus en plus intense dans l'est du bassin méditerranéen. À tel point qu'il met en danger l'aviation civile dans cette région du monde.