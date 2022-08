En Irak: la prudence reste de mise malgré le retour au calme après les violences

Reportage

La capitale irakienne a retrouvé son calme : pas de tir d’obus de mortier, de rafale d’arme automatique. La nuit précédente avait été marquée par de violents affrontements entre milices rivales après l’annonce du retrait définitif de Moqtada al-Sadr de la vie politique en plein bras de fer sur la formation du gouvernement. Finalement, le populaire chef religieux a demandé à ses partisans de rentrer chez eux et les combats ont cessé à Bagdad comme ailleurs.

Avec nos envoyés spéciaux en Irak, Bertrand Haeckler et Guilhem Delteil

Le parc d’attraction est situé sur les bords du Chatt al-Arab, la confluence du Tigre et de l’Euphrate, à Bassora. Une grande roue, des auto-tamponneuses, des manèges ; autant de divertissement qui ravissent les deux enfants de Zaïd Tarek. « Bien sûr, ils sont heureux de sortir et jouer. Ils voulaient venir hier [lundi] soir mais nous avons entendu les tirs. Et ensuite, ils ont imposé un couvre-feu à 6h », rapporte-t-il.

Pour ce père de famille, la sortie de ce mardi soir était une séance de rattrapage. Mais beaucoup de Bassraoui, eux, ont préféré rester chez eux. Des bateaux proposent des tours sur le Chatt al-Arab mais les clients se font rares. Et le parc aussi est inhabituellement vide, témoigne Ali Salman, un jeune employé des lieux. « Le parc d’attraction a 30 ans. Un jour habituel, quand l’activité est normale, il y a beaucoup de familles. Normalement, nous accueillons 2 000 personnes, précise-t-il. Aujourd’hui, il y a juste dix ou quine personnes à cause de l’instabilité de la situation actuellement. »

À Bassora, des combats avaient aussi éclaté dans la nuit de lundi à mardi.

Incompréhension

La crainte se ressent encore. D’autant plus qu’elle se teinte d’une incompréhension. Hicham Yaber a 52 ans. Il vit aujourd’hui en Suède et est venu rendre visite à sa famille. « Depuis que j’ai 8 ans et jusqu’à aujourd’hui, personne n’a pu m’expliquer ce qui se passe, se désole-t-il. Nous avons toujours eu des guerres. J’ai immigré. Et quand je reviens, c’est toujours la guerre. C’est la même chose, il n’y a pas d’amélioration. »

Dans les rues de la ville, de nombreux magasins avaient gardé les rideaux baissés malgré la levée du couvre-feu ; les commerçants aussi jouaient la prudence.

