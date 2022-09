Témoignage

Iran: «Ils n’ont pas honte d’avoir assassiné quelqu’un au nom de lois aussi injustifiables»

Dispersion à Téhéran d'une protestation le 19 septembre contre la mort de Mahsa Amini. AP

Texte par : RFI Suivre 2 mn

La vague de manifestations se poursuit en Iran, après la mort violente d’une jeune Iranienne, Mahsa Amini, décédée peu après son arrestation à Téhéran par la police des mœurs. Au moins six personnes ont perdu la vie dans les manifestations qui ont éclaté dans plusieurs régions d’Iran, selon les autorités qui ne précisent pas les circonstances de ces décès. RFI a recueilli le témoignage d’une Iranienne qui observe au plus près ce qui se passe dans sa ville de Téhéran et qui affiche sa solidarité avec les manifestants.