Conflit israélo-palestinien: Yaïr Lapid évoque la solution à deux États devant l'ONU

Un accord avec les Palestiniens, basé sur l’existence de deux États pour deux peuples, est la meilleure chose pour la sécurité d’Israël, pour l’économie d’Israël et pour l’avenir de nos enfants. La paix, ce n’est pas un compromis. C’est la décision la plus courageuse que nous pouvons prendre. Malgré tous les obstacles, une grande majorité des Israéliens soutiennent cette vision de la solution à deux États encore aujourd’hui. Et je suis l’un deux. Nous n’avons qu’une condition : qu’un futur État palestinien soit pacifique. Baissez vos armes, et prouvez que le Hamas et le jihad islamiste ne vont pas prendre l’État palestinien que vous voulez créer. Baissez vos armes, et il y aura la paix.