Iran: Hadis Najafi, 20 ans, abattue lors d'une manifestation, un autre symbole de la répression

De nouvelles manifestations ont eu lieu encore dimanche 25 septembre à Téhéran, Shiraz, Tabriz. Et l'annonce de la mort d'Hadis Najafi, tuée de six balles, a provoqué une nouvelle vague d'émotion en Iran dans les rues.

Pour la dixième journée consécutive, la colère des Iraniennes et des Iraniens s'est fait entendre dans de nombreuses villes du pays malgré la répression qui a déjà causé la mort de 41 personnes, selon les autorités, 54 selon une ONG basée hors d'Iran. Le chef du pouvoir judiciaire a insisté sur « la nécessité d'agir sans aucune indulgence » envers ceux qu'il a appelés les « instigateurs des émeutes ».

Déclenché après la mort de Mahsa Amini, morte après son arrestation par la police des mœurs, c'est une autre jeune femme qui est devenue le visage de ce mouvement de contestation : Hadis Najafi. Cette jeune Iranienne a été abattue dans la rue. Dans une courte vidéo diffusée sur les réseaux sociaux la semaine dernière, Hadis Najafi apparaît de dos, en train d'attacher ses cheveux, en pleine rue, de nuit, alors qu'un groupe de personnes devant elle semblait bloquer la route. La jeune femme ne portait pas de voile et laissait apparaître des cheveux blonds décolorés. Tout en attachant ses cheveux, elle fait quelques pas dans la direction des protestataires pour les rejoindre.

Les Iraniennes se préparent pour une nouvelle nuit dans la rue. La lutte continue ! #MahsaAmini #Iran

Dans cette vidéo tournée jeudi 22 septembre à Karaj, à quelques dizaines de kilomètres à l'ouest de Téhéran, Hadis Najafi ne se montre que de dos. Son visage n'est jamais dévoilé à la caméra. Son geste, anonyme, symbolise donc celui de toutes ces Iraniennes qui ont gagné la rue après la mort de Mahsa Amini, arrêtée pour avoir laissé apparaître une mèche de cheveux sous son foulard.

Hadis Najafi n'est devenu un nom et un visage de ce mouvement de protestation que ce dimanche 25 septembre. Une journaliste et militante iranienne vivant en exil a annoncé la mort de la jeune femme, le soir où la vidéo a été tournée. Hadis Najafi a reçu six balles, touchée à la poitrine, au cou et à la tête. Elle avait 20 ans. Et son nom est désormais associé à celui de Mahsa Amini.

