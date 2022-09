Contestation en Iran: la police assure qu'elle agira avec «toute sa force» face aux manifestants

La police en Iran a averti ce mercredi qu’elle agirait avec « toute sa force » face aux manifestations, déclenchées par la mort en détention de la jeune Mahsa Amini, alors que la famille de la jeune iranienne a décidé de porter plainte.

Publicité Lire la suite

Douze jours après le début du mouvement de contestation, la police a lancé une mise en garde contre toute nouvelle manifestation. « Les membres des forces de l’ordre s’opposeront de toute leur force aux conspirations des contre-révolutionnaires et des éléments hostiles et agiront fermement contre ceux qui perturbent l’ordre public et la sécurité », a affirmé la direction de la police iranienne.

► À lire aussi : Iran: derrière la mort de Mahsa Amini, le soulèvement d'un peuple

Ce communiqué a été publié alors le pouvoir semble avoir repris les choses en main. Les manifestations sont moins nombreuses que la semaine dernière. Aucun chiffre officiel n’a été publié, mais il semble bien que des milliers de personnes ont été arrêtées ces derniers jours, rapporte notre correspondant à Téhéran, Siavosh Ghazi.

La famille de Mahsa Amini porte plainte

La famille de la jeune Iranienne Mahsa Amini, dont la mort en détention a provoqué le début des manifestations dans la République islamique, a porté plainte contre les policiers qui l'avaient arrêtée. « Nous avons demandé au chef du parquet et au juge d'instruction de mener une enquête détaillée sur la manière dont l'arrestation a eu lieu jusqu'au transfert de Mahsa à l'hôpital », a expliqué son avocat, Me Saleh Nikbakht. Selon Erfan Salih Mortezaee, un cousin de Mahsa Amini, rencontré au Kurdistan d'Irak, elle est décédée après « un violent coup à la tête » donné par la police des mœurs le jour de son arrestation.

Selon un dernier bilan donné mardi par l’agence de presse iranienne Fars, quelque 60 personnes ont été tuées depuis le 16 septembre, notamment dix policiers.

Dans le même temps, les Gardiens de la révolution ont lancé des attaques contre les bases des groupes séparatistes kurdes iraniens au Kurdistan irakien. Selon le commandant de l’armée de terre des Gardiens de la révolution, 73 missiles et des dizaines de drones d’attaque ont frappé 42 sites des groupes séparatistes kurdes iraniens au Kurdistan irakien, faisant une dizaine de morts.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne