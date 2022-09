Iran: «Le gouvernement devrait accepter les demandes du peuple»

Deux semaines après le décès de Mahsa Amini, les manifestations se poursuivent en Iran. Pour dénoncer la mort de la jeune femme, peu de temps après son arrestation. Et pour demander la fin de l’obligation faite aux femmes de porter le foulard islamique. Universitaire iranien, spécialistes des relations internationales et des droits de l’homme, Mehdi Zakerian estime que les manifestations portent un message largement partagé par la population iranienne.

RFI: Les manifestations en cours en Iran ont-elles ouvert un débat politique et médiatique en Iran ?

Mehdi Zakerian: Bien sûr. On voit des jeunes dans les manifestations, mais le sujet touche d’autres générations. C’est une demande nationale, elle ne vient pas d’une classe en particulier.

Est-ce que, d’après-vous, les autorités vont devoir répondre à ces demandes et peut-être assouplir la règle actuelle qui impose le hijab aux femmes ?

Au début de la révolution [1979] les autorités ont tenu à imposer le port du hijab. C’était un symbole de la Révolution islamique. Et à l’époque, cela représentait une sorte « d’ordre public » dans lequel les valeurs de la religion et de la société sont respectées. Aujourd’hui, cela a tout à fait changé : la majorité des Iraniens ne pensent pas qu’enlever le foulard serait contraire à la religion ou contraire à la moralité. Les Iraniens veulent vivre comme ailleurs dans le monde. Mais malheureusement, le gouvernement iranien pense qu’il est toujours dans la période de la Révolution. Aujourd’hui ce qu’il demande n’est plus considéré comme juste ou acceptable. Si l’on se fie à la Déclaration universelle des droits de l'homme, le gouvernement devrait accepter la demande du peuple iranien.

Un changement est-il envisageable ?

Pourquoi pas ? D’autres règles ont changé dans le passé. L’ayatollah Khomeini [Guide suprême de la République islamique de 1979 à 1989] a mis fin à l’interdiction de diffuser de la musique sur les ondes. La vidéo a aussi été acceptée après avoir été d’abord interdite. Donc, c’est possible, mais il y a quelques personnes au sein du gouvernement qui ne pensent que par la charia. Ce n’est pas acceptable pour le peuple iranien, le résultat ce sont les manifestations.

Beaucoup de personnalités s’expriment en soutien au mouvement de protestation…

Oui, il y a une unité, une volonté nationale. Même des personnes portant le hijab s’expriment contre l’obligation. Moi-même, je viens d’une famille religieuse, mais dans laquelle nous pensons qu’il ne faut pas obliger les filles et les femmes à porter le hijab.

