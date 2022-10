Iran: plusieurs morts dans des affrontements, des étrangers arrêtés

De nombreuses célébrités prennent position pour le mouvement de protestation

Un ancien footballeur qui avait exprimé son soutien au mouvement de protestation en cours a été arrêté. Hossein Manahi, ancien joueur du club de Persepolis, « aurait soutenu et encouragé » des émeutes par ses prises de position sur les réseaux sociaux, selon l'agence de presse officielle IRNA. Cela fait deux semaines que la jeune Mahsa Amini est morte en Iran, décédée peu de temps après son arrestation par la police des mœurs. Depuis, les manifestations quotidiennes demandent la fin de l'obligation du hijab, le foulard islamique obligatoire pour les Iraniennes, et de nombreuses célébrités se sont en effet exprimées en ce sens.

La courte vidéo montre la comédienne iranienne Fatemeh Motamed-Arya. Elle rend hommage à un acteur décédé quelques jours plus tôt et elle ne porte pas de foulard lorsqu'elle prononce cette oraison funèbre en public.

Un geste fort : l'artiste transgresse la loi, comme d'autres comédiennes iraniennes qui ont choisi ces derniers jours de se montrer sans hijab sur les réseaux sociaux, ou qui ont pris position pour dénoncer la mort violente de la jeune Mahsa Amini. C'est le cas aussi du réalisateur Asghar Farhadi qui a lancé un appel à soutenir « les femmes courageuses » de son pays.

Prises de position aussi dans le monde du sport avec ces images très fortes de l'équipe iranienne de football cette semaine, avant le match contre le Sénégal : pendant l'hymne national, les joueurs sont restés vêtus de leurs parkas noires, la couleur du deuil plutôt que celles du maillot de l'équipe nationale. Au moins deux joueurs de la sélection ont pris fait et cause pour le mouvement en cours. C'est le cas aussi de l'ancienne star du ballon rond Ali Karimi ou de l'ex-joueur arrêté ce vendredi 30 septembre. Face à ces défis, plusieurs officiels iraniens ont menacé celles et ceux que le pouvoir accuse de « souffler sur les braises » de la contestation.

Service international de RFI