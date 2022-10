L'Arabie saoudite, pays désertique, va accueillir une compétition de sports d'hiver

VIA REUTERS - Handout .

C'est un choix qui a « surpris » jusqu'au président de la Fédération internationale de ski et qui pourtant a été fait « à l'unanimité » des membres du Conseil olympique d'Asie. L'Arabie saoudite devrait donc accueillir - en 2029 - les Jeux asiatiques d'hiver. Comme son nom l'indique, il s'agit d'une compétition de sports d'hiver réservés aux pays d'Asie. Le choix de l'Arabie saoudite, pays désertique, comme pays hôte, étonne. Mais pour le royaume saoudien, ces Jeux doivent être une étape de son développement.

Publicité Lire la suite

C'est la ville futuriste - et même future - puisque pas encore sortie de terre, de Neom, qui doit accueillir les Jeux asiatiques d'hiver de 2029. L'attribution de cet événement permet au royaume de donner un rayonnement international à sa ville-projet avant même qu'elle ne voit le jour, d'attirer des investisseurs et des touristes étrangers.

Mais le projet s'adresse aussi aux Saoudiens, souligne Raphaël Le Magoariec, doctorant en géopolitique à l'université de Tours : « Il y a encore peu, l'Arabie saoudite était très peu ouverte au divertissement. Et il y a une partie de sa société - notamment la société urbaine - qui est en recherche de nouveaux divertissements et donc prête à venir consommer au stade et autour des stades. »

Logique économique

L'événement répond donc à une logique économique. Mais pas seulement. Le royaume développe une diplomatie sportive comme l'a fait son voisin, le Qatar, estime Raphaël Le Magoariec, spécialiste de la péninsule arabique : « L'Arabie saoudite s'inscrit réellement dans le sillage du Qatar. Le Qatar va avoir une nouvelle fois les Jeux asiatiques en 2030 ; l'Arabie saoudite a obtenu l'organisation des jeux asiatiques 2034. Il faut bien voir que les Jeux asiatiques, c'est le troisième événement sportif le plus important. Et c'est une étape avant de tenter d'obtenir des événements comme la Coupe du monde. »

L'Arabie saoudite devrait d'ailleurs déposer un dossier pour organiser la Coupe du monde de 2030 avec l'Égypte et la Grèce.

►À lire aussi : En Arabie saoudite, le prince héritier Mohammed ben Salman nommé Premier ministre

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne