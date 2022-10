Cisjordanie: près d'Hébron, vivre dans une grotte pour échapper à l'expulsion

B'Tselem, une ONG israélienne de défense des droits de l'homme, exige une intervention rapide de la Cour pénale internationale. Objectif : empêcher l’État hébreu de commettre « un crime de guerre », dans la région d’Hébron, en Cisjordanie occupée. Sur place, les autorités israéliennes tentent de déplacer de force des villageois palestiniens. Leurs terres sont décrétées zone militaire. Leurs maisons sont régulièrement détruites.

Avec notre envoyé spécial à Massafer Yatta, Sami Boukhelifa

Un vieux portail, quelques marches, et voici la nouvelle maison d'Ali Dababssa. Maçon de profession, il a passé deux mois à creuser dans la colline, à même la roche. Une habitation troglodyte.

« Ils m’ont interdit de construire sur terre, j’ai construit sous terre », plaisante le père de famille. « Ce n’est pas une vie d’habiter dans une grotte, explique l'homme plus sérieusement. Il n’y a pas de fenêtres. Ce n’est pas évident de faire des conduits d’aération, la roche est trop dure ici. Mais je n’ai pas le choix. À cinq reprises, l’armée israélienne a détruit ma maison, et je l’ai reconstruite à chaque fois. Ils voulaient me pousser à partir. C’est ma manière de leur montrer que jamais, je ne quitterai ma terre. »

Carrelage au sol, éclairage au plafond, la maison d'Ali lui a été inspirée par ses ancêtres troglodytes, qui vivaient dans cette même région. En surface, les autres villageois ont organisé un petit rassemblement, pour dénoncer les expulsions forcées.

« Ils veulent nous déplacer, pour construire une colonie israélienne sur nos terres, dénonce Nidhal Younes, qui préside le conseil des villageois. Cela s’appelle du nettoyage ethnique. Ils veulent chasser les Palestiniens de leurs villages. Nous avons pourtant les actes de propriété de nos terres. Il n’y a pas un centimètre carré ici, qui ne soit pas à nous ».

Nidhal Younes salue l’initiative de B’Tselem, qui interpelle la CPI. Mais « d’expérience », dit-il « personne ne bougera le petit doigt pour nous. Israël est un État impuni ».

