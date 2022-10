Persécuté pour son homosexualité, un jeune Palestinien retrouvé décapité en Cisjordanie

Persécuté parce qu’homosexuel, un Palestinien a été retrouvé mort décapité en Cisjordanie. Le jeune homme de 25 ans avait fui son village près d'Hébron, et avait trouvé refuge en Israël. « Il a probablement été enlevé, ramené dans les Territoires palestiniens, avant d’être exécuté en raison de son orientation sexuelle », selon « Maison Différente », l’organisation israélienne de défense des droits des LGBTQ, qui l’avait recueilli.

Avec notre correspondant à Jérusalem, Sami Boukhelifa,

Il y a deux ans, Ahmed Abu Morkhiyeh quitte les Territoires palestiniens et trouve refuge en Israël. C’est là, qu’il rencontre Tomer Aldubi, un bénévole au sein de « Al-beit Al-mokhtalef », « la Maison Différente », en français.

Cette ONG israélienne soutient les Palestiniens issus de la communauté LGBTQ. « Son histoire était similaire à celle de beaucoup de Palestiniens homosexuels, témoigne le bénévole. Bien sûr, certains peuvent vivre plus ou moins ouvertement leur homosexualité en Cisjordanie. Mais la majorité d’entre eux vivent cachés. Certains se marient même à des personnes de sexe différent, pour entretenir le secret. S’ils sont en danger, ils fuient vers Israël, et espèrent ensuite trouver refuge dans un meilleur endroit, comme le Canada, l’Australie ou un autre pays ».

Ahmed Abu Morkhiyeh devait d’ailleurs bientôt partir au Canada. « Il n’avait donc aucune raison de retourner en Cisjordanie » où il a été retrouvé mort, regrette Tomer Aldubi.

« Nous pensons qu’il a été kidnappé par des gens qui voulaient le tuer. C’est déjà arrivé à d’autres Palestiniens avant lui. Leur plan a été minutieusement échafaudé. Ce n’est pas une chose facile de kidnapper quelqu’un, et de l’emmener en Cisjordanie, de le tuer et de filmer sa mort. C’est pour ça que nous pensons qu’il a été kidnappé. Mais on ne saura probablement jamais ce qui lui est arrivé ».

Des vidéos montrant le jeune homme supplicié ont été diffusées sur internet. Il a été retrouvé décapité.

