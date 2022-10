Iran: moins importantes que la veille, les manifestations continuent

Trois semaines après la mort de Mahsa Amini, les manifestations se poursuivent contre le pouvoir avec des slogans contre les hauts dirigeants du pays.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondant à Téhéran, Siavosh Ghazi

Dimanche 9 octobre, de nouvelles manifestations se sont déroulées à Téhéran et en province. Des lycéennes ont enlevé leur foulard en lançant des slogans contre le pouvoir, selon les vidéos publiées sur les réseaux sociaux.

Des manifestations ont également eu lieu dans plusieurs universités de la capitale et en province.

Mais ces nouvelles manifestations étaient sans comparaison avec celles qui s'étaient déroulées dans la journée de samedi, marquées par de nombreuses manifestations dans plusieurs quartiers de Téhéran et des villes de province.

Les manifestations sont de plus en plus dures, avec des slogans contre le guide suprême et le président Raïssi. C'est la République islamique qui est visée. « Nous ne voulons pas de République islamique », ont lancé les manifestants.

Alors que de nombreux manifestants ont été libérés, la police a prévenu que désormais toute personne arrêtée restera en prison jusqu'à son jugement et sera punie sévèrement.

Samedi soir, la chaîne d'info en direct a été piratée pendant une dizaine de secondes avec un appel lancé aux Iraniens à descendre dans la rue pour renverser le pouvoir islamique.

Ce n'est pas première fois que la télévision iranienne est ainsi piratée. Par le passé, l'image des chefs des Moudjahidines du peuple, le principal groupe de l'opposition armée, était apparue à l'écran pendant quelques secondes.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne