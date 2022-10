Iran: à Sanandaj, face aux manifestations, «le régime veut faire croire à une guerre»

En Iran, les provinces du Kurdistan et du Sistan-Baloutchistan continuent d’être au cœur des préoccupations. Les deux régions sont soumises à d'importantes restrictions de leur connexion internet. Plusieurs observateurs rapportent l'arrivée de renforts militaires à Sanandaj, la capitale du Kurdistan d'Iran.

Depuis la journée du samedi 8 octobre, les rues de Sanandaj et d'autres villes de la région se sont enflammées, rapporte Oriane Verdier, du service international de RFI. Mahmood Amiry-Moghaddam, de l'ONG Iran Human Rights, peine à obtenir des informations sur place : « Nous ne savons pas combien de personnes ont été tuées ces derniers jours. Nous espérons que la communauté internationale va réagir pour mettre fin à ce bain de sang. Ce qui nous inquiète particulièrement, c'est qu'il y a des rapports non confirmés qui parlent de transferts de tanks et d'armes lourdes vers les zones kurdes. »

À en croire les vidéos et témoignages trouvés ça et là, une ambiance de guerre semble en effet régner dans cette province de l'ouest du pays. Pour Aziz Mameli, le président de l'association des Kurdes iraniens résidents en France, cela suit la stratégie du régime :

« Dès le début, les autorités iraniennes ont justifié leur politique répressive par certains propos comme quoi les Kurdes sont séparatistes. Ce n’est pas vrai, la population kurde iranienne est solidaire, elle mène un combat acharné avec toute la population iranienne pour établir les droits fondamentaux de toute la population et également de la population du Kurdistan. »

En soutien au mouvement de Sanandaj, les jeunes des quartiers de Téhéran ont d'ailleurs appelé à une grande manifestation, mercredi 12 octobre dans la capitale.

« La population iranienne attend des autorités occidentales de revoir leur politique, de la réviser en faveur de ce mouvement populaire, féministe et progressiste. » Aziz Mameli: «La répression au Kurdistan et au Baloutchistan pour faire peur au reste du pays» Oriane Verdier

