Jérusalem: les incursions israéliennes suscitent la colère dans le camp palestinien de Shuafat

Reportage

Enfermés depuis presque cinq jours par les forces israéliennes, les Palestiniens du camp de Shuafat à Jérusalem déclarent « la désobéissance civile ». Samedi dernier 8 octobre, un Palestinien a abattu une jeune soldate israélienne, à l’entrée de ce quartier coupé du reste de la ville par le mur de séparation. Depuis, l’armée israélienne mène une véritable chasse à l’homme pour tenter de retrouver le tireur, et multiplie les incursions dans le camp de Shuafat. Ces opérations armées déclenchent des heurts avec la population. Les Palestiniens dénoncent une punition collective.

Publicité Lire la suite

Avec notre envoyé spécial permanent à Jérusalem, Sami Boukhelifa

Balles en caoutchouc des forces israéliennes contre jets de pierres des jeunes palestiniens, cachés derrière leurs barricades. Poubelles incendiées, canons à eaux usées, le camp de Shuafat est transformé en champ de bataille. À l’abri des affrontements, dans une ruelle relativement calme, Mohamed, 19 ans, raconte : « La situation sécuritaire ne fait que se dégrader. Les incursions des forces israéliennes se multiplient. Ils ne font aucune différence entre une personne innocente et un coupable. À leurs yeux, on est tous coupables. »

« Les soldats arrêtent nos jeunes, les humilient, les giflent »

Depuis la mort d’une soldate israélienne, abattue par un Palestinien samedi, des milliers de Palestiniens sont quasiment enfermés dans le camp de Shuafat. Ce père de famille refuse de donner son identité. Pour lui, c’est l’occupation qui est à l’origine de toute cette violence.

« Les Israéliens nous mettent sous pression. Le camp de Shuafat se trouve à Jérusalem, et pourtant on nous a emmurés en 2006. Depuis, on est enfermés. Le seul moyen d’aller à Jérusalem, c’est de passer par les postes de contrôle israéliens. Les soldats arrêtent nos jeunes, ils les humilient, ils les giflent. Et lorsque, à cause de cette injustice, l’un des nôtres laisse éclater sa colère et commet une attaque, les forces d’occupation se réveillent, et reviennent ici pour imposer leur loi ».

Ce mardi soir 11 octobre, les habitants du camp de Shuafat promettent la désobéissance civile : manifestation, grève générale et fermeture des écoles dès ce mercredi. Ils appellent les autres Palestiniens de Jérusalem à rejoindre le mouvement.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne