Les factions palestiniennes signent un accord de réconciliation en Algérie

Le président algérien Abdelmajid Tebboune (au centre) pose aux côtés du leader du Hamas Ismaïl Haniyeh (à gauche) et de Azzam al-Ahmad, le chef de la délégation du Fatah (à droite), lors de la rencontre des différentes factions palestiniennes à Alger, le 12 octobre 2022. © Présidence algérienne / AFP

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Après plus de 15 ans de division, les différentes factions palestiniennes, dont les rivaux du Hamas et du Fatah, ont signé jeudi 13 octobre un accord de réconciliation sous l’égide de l’Algérie. Baptisé « la Déclaration d’Alger », cet accord prévoit notamment la tenue d’élections législatives et présidentielle en Palestine d’ici un an. Si ce n’est pas la première fois qu’un tel accord est conclu, les précédentes tentatives palestiniennes n’ont jamais été concrétisées.