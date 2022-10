En Irak: un nouveau Premier ministre et de grands défis

Entretien

Après un an de blocage, l’Irak a enfin un nouveau président et un Premier ministre. Le défi est maintenant pour Mohamed Chia al-Soudani de former un gouvernement. Qu’est-ce que cela implique ? Le pays est-il sorti de l’instabilité ? Nous avons posé ces questions à Myriam Benraad, professeur en relations internationales à l’université internationale Schiller.

RFI : Le nom de Mohamed Chia al-Soudani était au cœur des tensions cet été. C’est le candidat du Cadre de coordination, l’alliance formée entre l’ancien Premier ministre Nouri al-Maliki et des milices chiites pro-iraniennes. Comment en est-on arrivé à cette solution ?

Myriam Benraad : Je pense qu'il y avait une certaine lassitude parmi une grande partie de la classe politique. C'est aussi le résultat des manifestations particulièrement violentes qui ont eu lieu suite à l'annonce du retrait de la vie politique de Moqtada al-Sadr [Le candidat arrivé en tête des législatives de 2021, ndlr]. Son retrait s'est traduit par le retrait des députés de son groupe du Parlement.

Je pense qu’une partie des forces politiques ont compris qu’il était temps de débloquer la situation. En même temps, beaucoup d’entre elles ne voulait par la solution proposée par le bloc sadriste, celle de nouvelles élections législatives anticipées. Donc finalement, tout le monde s'est arrangé de cette situation et de ces nominations, même si elles posent question parce qu'elles ne traduisent pas la volonté exprimée par les Irakiens lors du scrutin, dans la mesure où les sadristes qui avait remporté la majorité des scrutins se sont retirés de la vie politique et où les tensions perdurent parmi un certain nombre de formations politiques.

Mohamed Chia al-Soudani doit former un cabinet dans les 30 prochains jours. Est-ce que sa nomination au poste de Premier ministre pourrait encore être remise en question s’il échoue ?

Je ne pense pas qu’il y ait de remise en cause de la nomination de Mohamed Chia al-Soudani. En revanche, on peut s'attendre à ce que le gouvernement soit incomplet parce qu'il ne parviendra pas à négocier l'attribution des portefeuilles avec un certain nombre de forces. Les deux ministères qui ont toujours suscité beaucoup de tensions et de divisions sont celui de la Défense et celui de l'Énergie : le fameux ministère du Pétrole qui est très convoité. Il revient normalement à un sunnite mais il y a toujours énormément de tractations. Il ne faut pas oublier que Mohammed Chia al-Soudani représente les partis chiites liés à l’Iran. Il a lui-même essayé de modifier l'équation politique l'été dernier à la faveur de ces forces chiites relativement radicales et très liées à l'Iran.

Il n’est donc pas certain qu’il arrive à former un gouvernement au grand complet et plus encore un gouvernement qui ait la capacité de gouverner, de faire passer les réformes qui s’imposent face à la colère sociale et politique. C’était déjà le grand problème des précédents gouvernements. Ce qui pose d’ailleurs la question de la gouvernabilité de l’Irak.

Cette question-là remet en cause la viabilité de la Constitution écrite au lendemain de la chute de Saddam Hussein ?

Effectivement, il est intéressant de se reposer la question. Cette Constitution de 2005 n'a pas tranché sur un certain nombre de points litigieux, à commencer d'ailleurs par la manière de répartir le pouvoir entre les communautés. On a donc cette formule politique qui a émergé, qui consiste à avoir un président kurde, un Premier ministre chiite et un président du Parlement sunnite. Il y a ensuite certains portefeuilles qui traditionnellement reviennent à certaines communautés. Mais tout cela, on le voit, ne satisfait pas fondamentalement toutes les forces politiques. Ça ne satisfait pas non plus la population. Beaucoup de manifestants rejettent ce confessionnalisme car ils l’associent à une stratégie de prédation des élites politiques pour conserver leurs privilèges.

D’autre part, il ne faut pas oublier que ce système politique, qui a émergé à la chute du régime de Saddam Hussein, a été forgé dans un contexte d'occupation étrangère qui a été très violent. Le calendrier politique s’est fait sous la pression des Américains. La Constitution a été adoptée également dans un contexte d’insurrection généralisée contre les États-Unis, contre l’armée américaine, du côté chiite comme du côté sunnite.

Donc aujourd'hui, cette formule politique n’est tout simplement pas capable de produire de politiques. C'est bien ce que dénoncent une majorité d'Irakiens. Ils se sentent dépossédés du politique et assistent avec un sentiment d'impuissance à ce processus de reproduction d'une élite incapable de répondre aux revendications d'une population qui a une demande citoyenne. Et qui ne l'aurait pas, surtout après des années de guerre, de sacrifices ?

En fin de compte, Moqtada al-Sadr, qui demandait lui l’organisation de nouvelles élections législatives anticipées, semble sortir perdant de la situation actuelle...

Moqtada al-Sadr ne va pas disparaître du paysage politique, pour la simple et bonne raison qu'il a une base partisane très importante qu'il va conserver. Surtout si le nouveau gouvernement est encore une fois un gouvernement incapable de gouverner et rejeté par la population irakienne.

Aujourd'hui, ce gouvernement est formé dans des circonstances qui ne sont pas très favorables parce que la population n'y croit plus. Ça commence donc de manière fragile. Ensuite, si ce gouvernement, comme les précédents, ne réussit pas à entreprendre la moindre réforme, Moqtada al-Sadr va gagner des soutiens. Il mène une stratégie politique au long cours.

Ce déblocage ne doit pas non plus donner l'illusion que le pays va mieux ou que le processus politique est relégitimé. On en est vraiment loin.

