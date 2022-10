Arabie saoudite: aide humanitaire de 400 millions de dollars pour l'Ukraine

Le prince héritier saoudien Mohammed ben Salman (notre photo) et le président ukrainien Volodymyr Zelensky ont eu un entretien téléphonique au sujet de l'aide humanitaire de 400 millions de dollars. AFP - HO

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Un total de 400 millions de dollars, c'est le montant de l'aide humanitaire que l'Arabie saoudite vient de débloquer pour l'Ukraine. Le prince héritier saoudien Mohammed ben Salman et le président ukrainien Volodymyr Zelensky ont eu un entretien téléphonique à ce sujet. Un geste qui illustre une fois de plus le positionnement particulier - et polémique - du royaume face aux acteurs de la guerre en Ukraine,