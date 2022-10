Iran: après l'incendie de la prison d'Evine, le sort des détenus inquiète

La prison d’Evine, au nord de Téhéran, où l’incendie s'est déclaré le samedi 15 octobre dans la soirée. © AFP

Les autorités iraniennes ont annoncé que quatre détenus sont morts dans l'incendie la nuit dernière de la prison d'Evine à Téhéran. Un peu plus tôt, elles assuraient qu'aucune victime n'était recensée et selon les sources officielles, on parle d'événement sans rapport avec les manifestations, mais l'inquiétude demeure auprès des familles des détenus iraniens et étrangers.