À Tripoli, au nord du Liban, une population toujours plus pauvre

Audio 01:15

Sur la place Al-Nour à Tripoli au Liban, le 29 juillet 2020. (Photo d'illustration) REUTERS/Mohamed Azakir

Texte par : RFI Suivre

Au Liban, il y a trois ans jour pour jour démarrait le mouvement de contestation libanais surnommé « la révolution d’octobre ». Des centaines de milliers de manifestants descendaient dans les rues pour dénoncer la corruption endémique qui gangrène le pays et demander plus de justice sociale. Les habitants de Tripoli, la métropole sunnite du nord du pays s’étaient massivement mobilisés. Trois ans plus tard, place à la désillusion. La ville est l’une des plus pauvres de la Méditerranée. La crise économique a fait plonger 85% de la population sous le seuil de pauvreté.