Colère d'Israël après la volte-face de l'Australie sur la reconnaissance de Jérusalem

Un drapeau israélien flotte sur la ville de Jérusalem en Israël, avec vue sur les dômes de l’église catholique arménienne Notre-Dame du Spasme et la mosquée al-Aqsa. © Nick Brundle Photography / GettyImage

Texte par : RFI Suivre 1 mn

En 2018, l’Australie a reconnu Jérusalem-ouest comme la capitale d’Israël. Canberra vient de revenir sur cette décision, prise à l’époque par l’ancien Premier ministre conservateur Scott Morrison. Le Parti travailliste, désormais au pouvoir en Australie, estime que la question du statut de Jérusalem, « doit être résolue dans le cadre de négociations de paix, entre Israël et le peuple palestinien, et non unilatéralement ».