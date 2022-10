Iran: le partenariat renforcé avec la Chine pour contourner les sanctions

Pékin est le premier partenaire économique de Téhéran depuis plus de quinze ans et les deux pays ont développé leurs relations économiques et commerciales ces dernières années, malgré les sanctions américaines. Des relations qui sont amenées à se développer encore un peu plus sous l'impulsion du nouveau pouvoir iranien.

Avec notre correspondant en Iran, Siavosh Ghazi

Sans trop faire de publicité, la Chine a investi ces dernières années dans les secteurs automobile, pétrolier, gazier et pétrochimique de l'Iran. De même, l'Iran a augmenté ses exportations pétrolières vers la seconde puissance mondiale en dépit des sanctions américaines. L'Iran compte sur la Chine ainsi que sur l'Organisation de coopération Shanghai, une alliance impulsée par la Russie et la Chine qui se veut être un pendant à l'influence de Washington, pour contourner ces sanctions américaines. Pour le régime communiste, Téhéran est d'une grande importance à cause de sa situation stratégique sur la route de la soie, mais aussi à cause de sa situation au Proche-Orient et ses réserves pétrolières et gazières importantes.

La relation bilatérale privilégiée est appelée à se renforcer sous le nouveau président Ebrahim Raïssi, un conservateur dans la droite ligne du pouvoir. Depuis son arrivée au pouvoir, le pays se détourne des pays européens et veut développer ses échanges économiques, militaires et politiques avec la Russie et la Chine. Son prédécesseur, le modéré Hassan Rohani, regardait lui plutôt vers l'Occident.

Contourner les sanctions

Désormais, les choses sont claires. Et ce d’autant plus qu’un accord sur le dossier nucléaire avec les Occidentaux, notamment les États-Unis, semble s'éloigner inlassablement. Dans ce contexte, l’Iran cherche à développer ses relations avec la Chine et la Russie pour contourner les sanctions européennes et américaines.

Avec la crise politique en Iran depuis un mois, la guerre en Ukraine et l’envoi d’armes iraniennes vers la Russie, particulièrement les drones, et les tensions entre la Chine et les États-Unis à propos de Taïwan, on peut s’attendre à un renforcement des relations entre l’Iran et la Chine et avec la Russie.

