REPORTAGE

Territoires palestiniens: la ville de Naplouse bloquée par l’armée israélienne

File de voitures alors que des Palestiniens tentent d'entrer dans la ville cisjordanienne de Naplouse, par un poste de contrôle tenu par les forces de sécurité israéliennes, le 13 octobre 2022. AFP - JAAFAR ASHTIYEH

Depuis mardi dernier, Israël a imposé une fermeture militaire de la ville de Naplouse, en Cisjordanie. La vieille ville et son marché ont perdu leur animation habituelle, les drones survolent la ville 24 heures sur 24 et les déplacements à l’intérieur et à l’extérieur de Naplouse sont extrêmement restreints.