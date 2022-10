Iran: le gouvernement réduit l'accès à l'internet et désactive de nombreux VPN

Les autorités ont fait en sorte que l’accès à Instagram et WhatsApp devienne impossible et ont réduit en même temps la bande passante, ce qui limite considérablement l’utilisation de l’internet. (Image d'illustration)

Depuis le début du mouvement de contestation suite à la mort de la jeune Mahsa Amini, lors de sa détention par la police des mœurs, les autorités ont considérablement réduit la bande passante sur internet et depuis quelques jours désactivés la plupart des VPN ou le logiciel qui permet de contourner les restrictions.

Avec notre correspondant à Téhéran, Siavosh Ghazi

Devant un parterre de journalistes locaux, le ministre des Télécommunications, Issa Zarehpour a laissé entendre que les restrictions sur l’internet allaient continuer.

« Les logiciels VPN portent atteinte aux appareils et aux téléphones portables car cela ouvre la voie aux hackers qui peuvent pirater les smartphones. Je conseille donc à tout le monde de ne pas utiliser autant que possible les VPN. La vente des VPN est illégale, des efforts sont faits pour que cela soit déclaré un délit. »

Un accès aux réseaux sociaux devenu impossible

Le ministre a affirmé qu’une partie des mesures préparées sont déjà en application. De fait, la plupart des VPN utilisés jusque-là pour contourner la censure ne sont plus utilisables.

De même, les autorités ont fait en sorte que l’accès à Instagram et WhatsApp devienne impossible et ont réduit en même temps la bande passante, ce qui limite considérablement l’utilisation de l’internet et affecte de nombreuses personnes qui utilisaient la toile dans leur travail de tous les jours.

