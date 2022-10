Israël: des opérations militaires interrompues depuis un mois en Syrie, sous l’effet de la guerre en Ukraine

Pour la première fois depuis des années, un mois entier vient de s’écouler sans qu’Israël mène des frappes en Syrie. Jusque-là, l’État hébreu intervenait régulièrement, et très fréquemment, contre les milices iraniennes, alliées du régime de Damas et déployées sur le territoire syrien. Bien que les Israéliens les considèrent comme des menaces à leur sécurité, ils n’ont presque jamais reconnu officiellement les avoir ciblées, lors d’opérations militaires.

Avec notre correspondant à Jérusalem, Sami Boukhelifa

Pourquoi ces opérations se sont interrompues ces dernières semaines ? Pour pouvoir intervenir en Syrie, les Israéliens ont eu besoin ces dernières années du feu vert de la Russie. C’est cet autre allié du régime de Damas qui contrôle le ciel syrien, grâce à ses batteries anti-aériennes S300, déployées au sol.

« Pendant des années, il y a eu une coordination militaire entre Israéliens et Russes », affirme une source bien informée. « Lorsque les avions israéliens pénétraient dans l’espace aérien syrien, les Russes éteignaient leurs radars », explique cette même source.

Mais depuis le début de la guerre en Ukraine, et à mesure que les Israéliens se rapprochaient du camp occidental, en condamnant les actes de Moscou en Ukraine, la donne a changé. En juillet dernier, le ministre israélien de la Défense a fini par l’admettre publiquement : « Des chasseurs bombardiers israéliens ont été la cible de missiles russes en Syrie. »

Des opérations désormais menées depuis le territoire israélien

Les opérations militaires israéliennes qui ont suivi ont presque toutes été menées depuis le territoire israélien. Alors plus question d’envoyer des avions en zone hostile. Des missiles sol-sol tirés depuis le nord d’Israël ont visé les milices iraniennes, en Syrie voisine.

Sur le terrain, la situation évolue une nouvelle fois. Selon une information du New York Times, la Russie vient de retirer certaines de ses batteries anti-aériennes de Syrie pour le redéployer en Ukraine. Ce qui donnera plus de liberté d’action aux Israéliens, sur les plans militaire et diplomatique.

