Israël durcit les règles d'entrée et de séjour pour les Palestiniens de Cisjordanie

Le pont King Hussein (aussi appelé pont Allenby) entre la Cisjordanie et la Jordanie, le 19 juillet 2022. © AFP - KHALIL MAZRAAWI

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Depuis le 20 octobre, l’État hébreu, impose une nouvelle règlementation, pour l’entrée et le séjour des étrangers et des Palestiniens binationaux en Cisjordanie occupée. L’entrée en vigueur de ces nouvelles règles a été repoussée à deux reprises. Très critiqué, Israël a retiré les clauses les plus absurdes, mais la nouvelle législation reste toujours très contraignante.