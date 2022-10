La sportive iranienne Elnaz Rekabi remercie ses soutiens sur Instagram

L'image de l'Iranienne de 33 ans gravissant un mur d'escalade tête nue avait fait le tour du monde. Après plusieurs jours de silence inquiétants, Elnaz Rekabi s'est finalement exprimée sur les réseaux sociaux.

C'est sur Instagram qu'Elnaz Rekabi a choisi d'écrire toute la reconnaissance qu'elle ressent pour « le peuple iranien » et pour toutes « les personnes dans le monde » qui l'ont soutenue, dans un texte rédigé en farsi et en anglais intitulé « Moi, le peuple iranien ». Elle a ajouté sans trop de précision : « L'avenir ne sera pas facile sans votre soutien ».

Le week-end dernier, Elnaz Rekabi participait, sous les couleurs de l'Iran et sans voile, aux championnats d'Asie d'escalade à Séoul. Elle devenait ainsi la première sportive iranienne à faire ce geste lors d'une compétition internationale. Ce geste historique avait été interprété comme une démonstration de solidarité avec les manifestations qui secouent l'Iran depuis plus d'un mois.

De retour mercredi à Téhéran après plusieurs heures de silence, la jeune femme a été accueillie par une foule de partisans, avant d'être reçue dans la journée par le ministre des Sports Hamid Sajjadi, selon un communiqué officiel. La jeune femme a fini par présenter ses excuses en affirmant qu'elle avait laissé tombé son voile par erreur.

Plusieurs organisations de défense des droits humains ont exprimé leur inquiétude quant au sort de la sportive qui pourrait être soumise à des menaces et pressions venant des autorités. Le Center for Human Rights in Iran (CHRI), un groupe basé à New York, a appelé la Fédération internationale d'escalade « à travailler avec des organisations de défense des droits humains pour protéger Elnaz Rekabi et tous les athlètes iraniens ». La chaîne BBC Persian, basée à Londres, a indiqué qu'Elnaz Rekabi avait été retenue à l'académie nationale olympique sous surveillance d'officiers en civil. Elle aurait maintenant été placée en résidence surveillée.

