Human Rights Watch dénonce des centaines de retours forcés de Syriens par la Turquie

L'ONG dénonce des expulsions de Syriens vivants en Turquie dans un nouveau rapport qui jette une ombre sur l’accueil généreux de 3,7 millions de ressortissants depuis le début de la guerre. Entre février et août 2022, Human Rights Watch (HRW) a recueilli les témoignages de 37 personnes renvoyées dans le nord de la Syrie.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondante à Istanbul, Anne Andlauer

Selon le ministère turc de l’Intérieur, 527 000 réfugiés syriens sont rentrés dans leur pays ces dernières années. Au terme de son enquête, l’ONG Human Rights Watch affirme qu’une partie de ces retours n’étaient pas volontaires. « Le nombre de renvois forcés augmente. On parle de gens qui bénéficient depuis longtemps d’une protection en Turquie, qui sont intégrés, qui parlent turc et qui ont été arrêtés sur leur lieu de travail, dans la rue, chez eux à cause de la plainte d’un voisin, indique Nadia Hardman, chercheuse et autrice du rapport. Des gens qui se retrouvent très mal traités dans des centres de rétention – des centres qui sont financés par l’UE –, qu’on force à signer des formulaires de retour volontaire. Puis que l'on envoie dans le nord de la Syrie dans des bus remplis d’autres Syriens. »

Des retours forcés liés aux élections, selon HRW

Sollicitées par l'ONG, les autorités turques dénoncent des « allégations infondées ». Mais l’ONG pointe du doigt un climat sociopolitique de plus en plus hostile aux réfugiés, en particulier à l’approche des élections de juin 2023. « Dans le cadre de cette campagne politique, je pense que l’objectif est de contribuer au discours selon lequel la Turquie est intransigeante à l’égard des réfugiés, explique Nadia Hardman. À mon avis, l’idée est de poursuivre ces déportations de manière régulière, tout en maintenant l’apparence d’un pays accueillant à l’égard des réfugiés. »

HRW appelle l’Union européenne à « reconnaître que la Turquie n’est pas un pays sûr pour les demandeurs d’asile » et à suspendre ses financements des centres de rétention de migrants jusqu’à l’arrêt des renvois forcés.

►À lire aussi : En Turquie, des réfugiés syriens tentent de former une «caravane» pour gagner l'UE

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne