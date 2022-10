Territoires palestiniens: Naplouse, un deuxième Gaza ?

REPORTAGE

La ville palestinienne de Naplouse est assiégée par l’armée israélienne depuis deux semaines. Les troupes de l’État hébreu multiplient les raids dans cette région du nord de la Cisjordanie occupée.

Publicité Lire la suite

Avec notre envoyé spécial à Naplouse, Sami Boukhelifa

Dans le ciel de Naplouse, le vrombissement des drones de surveillance israéliens, se mélange aux appels à la prière. L’objectif des troupes de l’État hébreu est de traquer et éliminer les membres de « Areen Al Oussoud » (la fosse aux lions, en français). Ce nouveau groupe armé palestinien prône le combat pour mettre un terme à l’occupation. Au milieu de ce chaos, la population est prise en étau. Quelque 250 000 personnes vivent à Naplouse et dans ses environs. Elles subissent de plein fouet le siège israélien.

Le centre-ville, d’ordinaire étranglé par les embouteillages, est presque vide. Dans la vieille ville, l’hôtel Al Yasmeen est désert. Un serveur attend, les bras croisés sur le bar, une réceptionniste, sur son téléphone portable, et un directeur, Salem Hantoli, assis dans son bureau, face à son ordinateur. « Voici notre tableau des réservations : comme vous pouvez le voir, la nuit dernière, nous avions seulement deux chambres occupées. Aujourd’hui, rien. Demain, rien. Après-demain, rien non plus. Ce groupe a annulé sa réservation aujourd’hui. Cet autre groupe, qui devait arriver le 27 octobre, a également annulé sa réservation. Comme vous pouvez le constater, tout est vide », constate-t-il.

►À lire aussi : Territoires palestiniens: la ville de Naplouse bloquée par l’armée israélienne

Depuis deux semaines, le siège israélien prive la ville de ses visiteurs. D’habitude, les 30 chambres de l’hôtel accueillent surtout des étrangers, membres d’ONG, ou bien des Arabes israéliens. Salem Hantoli dénonce une punition collective. « Comment peut-on accepter que 250 000 personnes soient assiégées ? Et pour quelle raison ? Parce que vous pourchassez quinze combattants palestiniens, qui luttent pour la liberté, et qui se trouvent quelque part dans la vieille ville ? Et donc pour cette raison, vous enfermez toute une population, et vous tuez l’économie ? Et personne ne dit rien ! Ni les pays arabes, ni les États-Unis, et encore moins les Nations unies ! Comme si rien ne se passait. C’est le 15ᵉ jour de siège. Bienvenue en Palestine… Désormais, Naplouse, c'est Gaza. Une deuxième Gaza », estime-t-il.

« Impact sur la santé publique, l’économie et l’éducation »

L’hymne national de la Palestine retentit au siège de l’union des syndicats des travailleurs de Naplouse. Il marque le début d’une importante réunion interministérielle. Mais l’Autorité palestinienne n’a aucun levier pour faire pression sur Israël et l’obliger à mettre un terme à son siège.

Pour Nacer Abu Jeish, coordinateur des factions palestiniennes, cette réunion a surtout pour objectif de mettre en lumière l’actuelle situation dans les Territoires Palestiniens. « Le gouvernorat de Naplouse est en souffrance. Ce siège a un impact sur la santé publique, sur l’économie, sur l’éducation, constate-t-il. On parle de Naplouse, mais il y a également 57 villages dans la région qui se trouvent dans cette même situation de siège. Nous avons des personnes en insuffisance rénale qui ont besoin de venir faire leur dialyse à Naplouse. Même les ambulances ne peuvent plus circuler librement. 27 000 étudiants sont inscrits à l’Université Al Najah de Naplouse, c’est la plus grande du pays. Une minorité seulement parvient encore à assister aux cours. Et tout cela, c’est à cause de ce gouvernement israélien extrémiste. »

Selon Nacer Abu Jeish, le siège, les opérations de l’armée israélienne, tout cela fait partie de la stratégie des responsables israéliens. En période électorale, comme en ce moment, ils intensifient la répression. Leur but, explique-t-il, est de séduire un pays de plus en plus raciste, et bien ancré à droite. « L’histoire se répète à chaque scrutin. Les bulletins de vote israéliens sont imprégnés de sang palestinien. Notre peuple paye le prix de leur propagande électorale. Et il le paye de sa vie. Ils souhaitent nous détruire. Ils nous oppriment, ils s'accaparent nos terres. »

C’est pourquoi, malgré toutes les difficultés endurées par les habitants de Naplouse depuis le début du siège, la population soutient la brigade Areen Al Oussoud. Et voit en son combat contre les forces israéliennes, une nécessité.

►À lire aussi : Six Palestiniens tués dans des raids israéliens en Cisjordanie

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne